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Кожен 15-ий біженець з Лівії загинув у Середземному морі - ООН

Кожен 15-ий біженець з Лівії загинув у Середземному морі - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Погане фінансування пошуково-рятівних операцій торік у Європі зробило Середземне море найнебезпечнішим шляхом для біженців та мігрантів – щодня в середньому на воді вмирало по 6 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Агентства ООН у справах біженців. 

Протягом 2018 року зафіксовано 2275 випадків загибелі чи пропажи безвісти біженців, які намагались дістатися європейських берегів через Середземне море. Всього на континент потрапило майже 140 тис. біженців, що є найменшим показником за останні 5 років.

"Рятувати життя на морі це не вибір, не справа політики, а стародавнє зобов’язання. Ми можемо покласти край трагедіям, якщо матимемо хоробрість дивитися за межі чергового човна і укладемо довгостроковий підхід, що базується на регіональній співпраці, яка ставить людське життя та гідність понад усе", - заявив комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Зазначається, що зміни у політиці деяких європейських держав призвели до того, що велику кількість людей просто залишали в морі на кілька днів без дозволу на причалювання, а човни громадських організацій обмежували у спробах провести рятувальні операції.

В ООН підкреслили, що кожен 15-ий біженець з Лівії не пережив перехід через Середземне море.

Раніше УНН повідомляв, що за даними ООН протягом минулого року разом з іншими мігрантами та біженцями в Європу прибуло 23 тисячі дітей

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