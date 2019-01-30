Каждый пятнадцатый беженец из Ливии погиб в Средиземном море - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Плохое финансирование поисково-спасательных операций в прошлом году в Европе сделало Средиземное море самым опасным путем для беженцев и мигрантов - ежедневно в среднем на воде умирало по 6 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Агентства ООН по делам беженцев.
В течение 2018 года зафиксировано 2275 случаев гибели или пропажи без вести беженцев, пытавшихся добраться до европейских берегов через Средиземное море. Всего на континент попало почти 140 тыс. беженцев, что является наименьшим показателем за последние 5 лет.
"Спасать жизни на море это не выбор, не дело политики, а древнее обязательство. Мы можем положить конец трагедиям, если будем иметь храбрость смотреть за пределы очередной лодки и заключим долгосрочный подход, основанный на региональном сотрудничестве, которое ставит человеческую жизнь и достоинство превыше всего", - заявил комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Отмечается, что изменения в политике некоторых европейских государств привели к тому, что большое количество людей просто оставляли в море на несколько дней без разрешения причалиться, а лодки общественных организаций ограничивали в попытках провести спасательные операции.
В ООН подчеркнули, что каждый пятнадцатый беженец из Ливии не пережил переход через Средиземное море.
Ранее УНН сообщал, что по данным ООН в течение прошлого года вместе с другими мигрантами и беженцами в Европу прибыло 23 тысячи детей.