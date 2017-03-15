В Сирии прогремел второй, после теракта в суде, взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В столице Сирии Дамаске после нападения террориста-смертника на здание суда раздался второй взрыв за день, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Второй взрыв произошел в Дамаске после нападения на здание суда: государственное телевидение", - говорится в сообщении.
Напомним, десятки людей были убиты в здании суда в Дамаске, столице Сирии, в среду, 15 марта, в результате взрыва смертника.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 25 человек погибли в результате подрыва смертника у здания суда в Дамаске. Смертник привел в действие взрывное устройство у здания суда в центре Дамаска, недалеко от Старого города.
Во время взрыва площадь перед зданием суда была переполнена адвокатами, судьями и гражданскими лицами.
Пока, ни одна из террористических группировок на себя ответственность за взрыв не взяла.
#BREAKING Second blast hits Damascus after court attack: state TV- AFP news agency (@AFP) 15 марта 2017 г.