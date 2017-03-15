В Сирии прогремел второй, после теракта в суде, взрыв

"Второй взрыв произошел в Дамаске после нападения на здание суда: государственное телевидение", - говорится в сообщении.

Напомним, десятки людей были убиты в здании суда в Дамаске, столице Сирии, в среду, 15 марта, в результате взрыва смертника.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 25 человек погибли в результате подрыва смертника у здания суда в Дамаске. Смертник привел в действие взрывное устройство у здания суда в центре Дамаска, недалеко от Старого города.

Во время взрыва площадь перед зданием суда была переполнена адвокатами, судьями и гражданскими лицами.

Пока, ни одна из террористических группировок на себя ответственность за взрыв не взяла.

#BREAKING Second blast hits Damascus after court attack: state TV