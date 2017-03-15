У Сирії пролунав другий, після теракту в суді, вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У столиці Сирії Дамаску після нападу терориста-смертника на будівлю суду пролунав другий вибух за день, передає УНН з посиланням на AFP.
"Другий вибух стався в Дамаску після нападу на будівлю суду: державне телебачення", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, десятки людей були вбиті у будівлі суду в Дамаску, столиці Сирії, у середу, 15 березня, внаслідок вибуху смертника.
Як повідомляв УНН, щонайменше 25 осіб загинуло внаслідок підриву смертника біля будинку суду в Дамаску. Смертник привів у дію вибуховий пристрій біля будівлі суду в центрі Дамаска, недалеко від Старого міста.
Під час вибуху площа перед будівлею суду була переповнена адвокатами, суддями і цивільними особами.
Поки що, жодне з терористичних угруповань на себе відповідальність за вибух не взяло.
#BREAKING Second blast hits Damascus after court attack: state TV— AFP news agency (@AFP) 15 марта 2017 г.