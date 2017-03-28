В силовых министерствах должен подниматься вопрос гендерного равенства - И.Геращенко

"Да, недавно СБУ праздновал 25 лет существования ... И 8 боевых генералов получили звание генералов. У нас впервые есть не паркетные, а боевые генералы. Но если посмотреть, то там нет ни одной женщины. Ни в армии, ни в СБУ, ни в МВД. Хотя на самом деле, сегодня около 20 тыс. женщин служат в ВСУ, так же сотни женщин на передовой и представляют СБУ и МВДУ. Поэтому сегодня, когда мы говорим об изменении стандартов в силовых министерствах должна быть не только деполитизация этих министерств, но и подниматься вопрос гендерного равенства", - отметила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, в Украине планируют ввести гендерное бюджетирование.