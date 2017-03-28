У силових міністерствах має порушуватися питання гендерної рівності — І.Геращенко

“Так, нещодавно СБУ святкувало 25 років існування... І 8 бойових генералів отримали звання генералів. Ми вперше маємо не паркетних, а бойових генералів. Але якщо подивитись, то там немає жодної жінки. Ані в армії, ані в СБУ, ані в МВС. Хоча, насправді, сьогодні близько 20 тисяч жінок служать в ЗСУ, так само, сотні жінок є на передовій і представляють СБУ і МВСУ. Тому сьогодні, коли ми говоримо про зміну стандартів в силових міністерствах, має бути не тільки деполітизація цих міністерств, а й підніматися питання гендерної рівності”, — зазначила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, в Україні планують запровадити гендерне бюджетування.