В Сиднее открыли Почетное консульство Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В австралийском Сиднее открылось Почетное консульство Украины. Его консулом стал Ярослав Дума, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
“Торжественная церемония открытия Почетного консульства Украины в Сиднее прошла сегодня в Литкомбе”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что новым Почетным консулом Украины назначили Ярослава Думу.
“Знаменательно, что консультво открылось во время, когда Украина отмечает 100-летие своей дипломатической службы”, — добавили в МИД.
Как сообщал УНН, Латвия откроет консульство в Днепре.