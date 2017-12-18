В Сиднее открыли Почетное консульство Украины

“Торжественная церемония открытия Почетного консульства Украины в Сиднее прошла сегодня в Литкомбе”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что новым Почетным консулом Украины назначили Ярослава Думу.

“Знаменательно, что консультво открылось во время, когда Украина отмечает 100-летие своей дипломатической службы”, — добавили в МИД.

Как сообщал УНН, Латвия откроет консульство в Днепре.