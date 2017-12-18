У Сіднеї відкрили Почесне консульство України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В австралійському Сіднеї відкрилося Почесне консульство України. Його консулом став Ярослав Дума, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
“Урочиста церемонія відкриття Почесного консульства України в Сіднеї пройшла сьогодні у Літкомбі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що новим Почесним консулом України призначили Ярослава Думу.
“Знаменно, що консультво відкрилося у час, коли Україна відзначає 100-ліття своєї дипломатичної служби”, — додали у МЗС.
Як повідомляв УНН, Латвія відкриє консульство в Дніпрі.