В штате Вашингтон люди отравились молочным коктейлем: трое умерли, еще трое - госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В США, штат Вашингтон, шесть человек госпитализировали после того, как они выпили молочные коктейли в ресторане Frugals в Такоме. Известно, что три человека умерли, а в напитках обнаружили бактерию листерию. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей здравоохранения, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению Департамента здравоохранения штата Вашингтон, вспышка листерии в ресторане Frugals в Такоме связана с неправильной очисткой машин для производства мороженого.
Из-за этого шесть человек были госпитализированы в период с 27 февраля по 22 июля, и анализы показали, что в коктейлях была бактерия листерия, что спровоцировало госпитализацию. Также известно, что из-за заражения три человека умерли.
Дополнение
Каждый год в Соединенных Штатах регистрируется около 1600 случаев листериоза, и около 260 человек умирает от этой болезни. Листериоз чаще всего поражает пожилых людей, беременных женщин, младенцев и взрослых с ослабленной иммунной системой.
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