В штате Вашингтон люди отравились молочным коктейлем: трое умерли, еще трое - госпитализированы

Детали

Согласно сообщению Департамента здравоохранения штата Вашингтон, вспышка листерии в ресторане Frugals в Такоме связана с неправильной очисткой машин для производства мороженого.

Из-за этого шесть человек были госпитализированы в период с 27 февраля по 22 июля, и анализы показали, что в коктейлях была бактерия листерия, что спровоцировало госпитализацию. Также известно, что из-за заражения три человека умерли.

Дополнение

Каждый год в Соединенных Штатах регистрируется около 1600 случаев листериоза, и около 260 человек умирает от этой болезни. Листериоз чаще всего поражает пожилых людей, беременных женщин, младенцев и взрослых с ослабленной иммунной системой.

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