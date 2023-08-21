У штаті Вашингтон люди отруїлись молочним коктейлем: троє померли, ще троє - госпіталізовані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У США, штат Вашингтон, шестеро людей госпіталізували після того, як вони випили молочні коктейлі у ресторані Frugals у Такомі. Відомо, що троє людей померло, а у напоях виявили бактерію лістерію. Про це пише CNN з посиланням на представників охорони здоров’я, передає УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням Департаменту охорони здоров’я штату Вашингтон, спалах лістерії в ресторані Frugals у Такомі пов’язаний із неправильним очищенням машин для виробництва морозива.
Через це шість людей були госпіталізовані в період з 27 лютого по 22 липня, і аналізи показали, що у коктейлях була бактерія лістерія, що спровокувало госпіталізацію. Також відомо, що через зараження троє людей померло.
Доповнення
Щороку в Сполучених Штатах реєструється близько 1600 випадків лістеріозу, і близько 260 людей помирає від цієї хвороби. Лістеріоз найчастіше вражає людей похилого віку, вагітних жінок, немовлят і дорослих з ослабленою імунною системою.
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