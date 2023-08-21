У штаті Вашингтон люди отруїлись молочним коктейлем: троє померли, ще троє - госпіталізовані

Деталі

Згідно з повідомленням Департаменту охорони здоров’я штату Вашингтон, спалах лістерії в ресторані Frugals у Такомі пов’язаний із неправильним очищенням машин для виробництва морозива.

Через це шість людей були госпіталізовані в період з 27 лютого по 22 липня, і аналізи показали, що у коктейлях була бактерія лістерія, що спровокувало госпіталізацію. Також відомо, що через зараження троє людей померло.

Доповнення

Щороку в Сполучених Штатах реєструється близько 1600 випадків лістеріозу, і близько 260 людей помирає від цієї хвороби. Лістеріоз найчастіше вражає людей похилого віку, вагітних жінок, немовлят і дорослих з ослабленою імунною системою.

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