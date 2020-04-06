В штате Нью-Йорк от коронавируса умерли уже более 4 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В штате Нью-Йорк за последние сутки зафиксировали 594 летальных случая от коронавирусной инфекции. Общее количество умерших от вызванного новым коронавирусом заболевания составляет 4159 человек. Такие данные в воскресенье, 5 апреля, обнародовал губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает агентство новостей AFP, передает УНН.
Таким образом, в штате впервые за последнее время зафиксировали снижение количества смертей по сравнению с предыдущим днем, когда было 630 летальных случаев. Впрочем, по словам Куомо, пока еще рано говорить о каких-то положительные тенденции.
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Куомо также предостерег, что пик пандемии в штате ожидается на следующей неделе.
Сегодня в США зафиксировано почти 336 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, более 9 тыс. человек умерли. В штате Нью-Йорк, крупнейшие ячейки вспышки коронавирусной инфекции в стране зафиксировано более 122 тыс. случаев заболевания COVID-19. В штате около 17 тыс. человек госпитализированы, из них более 4,6 тысячи находятся в отделениях интенсивной терапии.