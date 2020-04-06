В штате Нью-Йорк от коронавируса умерли уже более 4 тыс. человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86773 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100654 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102811 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102042 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110203 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99392 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104585 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106467 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131421 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130414 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В штате Нью-Йорк от коронавируса умерли уже более 4 тыс. человек

В штате Нью-Йорк от коронавируса умерли уже более 4 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 13725 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В штате Нью-Йорк за последние сутки зафиксировали 594 летальных случая от коронавирусной инфекции. Общее количество умерших от вызванного новым коронавирусом заболевания составляет 4159 человек. Такие данные в воскресенье, 5 апреля, обнародовал губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает агентство новостей AFP, передает УНН.

Таким образом, в штате впервые за последнее время зафиксировали снижение количества смертей по сравнению с предыдущим днем, когда было 630 летальных случаев. Впрочем, по словам Куомо, пока еще рано говорить о каких-то положительные тенденции.

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Куомо также предостерег, что пик пандемии в штате ожидается на следующей неделе.

Сегодня в США зафиксировано почти 336 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, более 9 тыс. человек умерли. В штате Нью-Йорк, крупнейшие ячейки вспышки коронавирусной инфекции в стране зафиксировано более 122 тыс. случаев заболевания COVID-19. В штате около 17 тыс. человек госпитализированы, из них более 4,6 тысячи находятся в отделениях интенсивной терапии.

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