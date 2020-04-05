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Трамп заявив, що США введуть військових в Нью-Йорк для допомоги в боротьбі з коронавірусом

Трамп заявив, що США введуть військових в Нью-Йорк для допомоги в боротьбі з коронавірусом

Київ • УНН

 • 13128 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. США направлять додатково тисячі військових для допомоги штатам в боротьбі з коронавірусом. Про це заявив в суботу на брифінгу в Білому домі президент США Дональд Трамп, передає УНН.

“Ми збираємося виділити додатково значну кількість військовослужбовців для допомоги штатам. Це будуть тисячі і тисячі військовослужбовців, військових медиків, професіоналів, медсестер і лікарів”, — зазначив глава держави.

Він уточнив, що це підкріплення “скоро отримає” інформацію про строки та місце дислокації. “Вони вирушать на війну, на бій, до якого не були підготовлені належним чином”, — додав президент США.

“Я можу проінформувати також про те, що моїм розпорядженням 1 тис. військовослужбовців буде направлена ​​в місто Нью-Йорк для надання допомоги там, де вона потрібна найбільше”, — зазначив Трамп, назвавши цей мегаполіс вогнищем поширення захворювання, що викликається новим коронавірусом.

У минулий понеділок в гавань Нью-Йорка прибув плавучий госпіталь ВМС США Comfort, здатний прийняти до 1 тис. пацієнтів. На борту є 12 операційних, радіологічний кабінет, лабораторія і дві установки для отримання кисню. Госпіталь призначений для прийому пацієнтів, які заразилися коронавірусом. Плавучий госпіталь знизить навантаження на лікарні Нью-Йорка.

Нагадаємо, в США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 300 тис. осіб.

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