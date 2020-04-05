Трамп заявил, что США введут военных в Нью-Йорк для помощи в борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. США направят дополнительно тысячи военных для помощи штатам в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил в субботу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает УНН.
“Мы собираемся выделить дополнительно значительное количество военнослужащих для помощи штатам. Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, специалистов, медсестер и врачей”, — отметил глава государства.
Он уточнил, что это подкрепление “скоро получит” информацию о сроках и месте дислокации. “Они отправятся на войну, на бой, к которому не были подготовлены должным образом”, — добавил президент США.
“Я могу проинформировать также о том, что моим распоряжением 1 тыс. военнослужащих будет направлена в город Нью-Йорк для оказания помощи там, где она нужна больше всего”, — отметил Трамп, назвав этот мегаполис очагом распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
В минувший понедельник в гавань Нью-Йорка прибыл плавучий госпиталь ВМС США Comfort, который способен принять до 1 тыс. пациентов. На борту есть 12 операционных, радиологический кабинет, лаборатория и две установки для получения кислорода. Госпиталь предназначен для приема пациентов, заразившихся коронавирусом. Плавучий госпиталь снизит нагрузку на больницы Нью-Йорка.
Напомним, в США количество инфицированных коронавирусом превысило 300 тыс. человек.