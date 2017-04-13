В штаб-квартире М.Ле Пен произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В штаб-квартире кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен произошел пожар, вероятно из-за умышленного поджога, передает УНН со ссылкой на AFP.
Около 2:40 ночи в штаб-квартире М.Ле Пен в Париже было, вероятно, совершен поджог, в результате чего на первом этаже, где расположен ее офис, начался пожар.
Пожарные ликвидировали возгорание и, по словам полиции, вероятной является версия об умышленном поджоге.
При этом с редакцией AFP связалась группа лиц под названием "Борьба с ксенофобией", которая заявила, что это они забросали офис "коктейлями Молотова".
Как сообщал УНН, в начале апреля в Бордо, расположенном на юго-западе Франции, прошел митинг против приезда кандидата в президенты страны и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.