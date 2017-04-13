У штаб-квартирі М.Ле Пен сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У штаб-квартирі кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен сталася пожежа, ймовірно через умисний підпал, передає УНН з посиланням на AFP.
Близько 2:40 ночі в штаб квартирі М.Ле Пен у Парижі було, ймовірно, здійснено підпал, внаслідок чого на першому поверсі, де розташований її офіс, почалася пожежа.
Пожежники ліквідували загорання і, за словами поліції, ймовірною є версія про умисний підпал.
При цьому з редакцією AFP зв’язалася група осіб під назвою "Боротьба з ксенофобією", яка заявила, що це вони закидали офіс "коктейлями Молотова".
Як повідомляв УНН, на початку квітня у Бордо, розташованому на південному заході Франції, пройшов мітинг проти приїзду кандидата в президенти країни і лідера партії “Національний фронт” Марін Ле Пен.