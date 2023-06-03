В "шахедах" обнаружили запчасти, которые не производятся "ни в Иране, ни в россии" - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Детали, которые не производятся "ни в Иране, ни в россии", нашли в ударных дронах типа Shahed, которыми Украину атакует россия. Нужно разобраться, как под санкциями возможно использовать запчасти "стран, которые являются нам очень дружественными, являются нашими партнерами", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Мы понимаем, из чего состоят те или иные компоненты тех самых "шахидов", мы имеем в наличии почти целый "шахид", так случилось, что приземлили неоднократно наши военные эту мерзость железную, которая несет смерть нашим гражданам. Разобрались и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в россии. Сейчас будем тщательно разбираться еще раз с этим вопросом, обращаться в соответствующие институты для того, чтобы поставить точку", - сказал Данилов.
Детали
По его словам, нужно разобраться, "как так происходит, что если страна находится под санкциями, она имеет возможность использовать те или иные запчасти стран, которые являются нам очень дружественными, являются нашими партнерами". "С этим вопросом разбираемся", - сказал Данилов.
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