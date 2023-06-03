В "шахедах" обнаружили запчасти, которые не производятся "ни в Иране, ни в россии" - Данилов

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"Мы понимаем, из чего состоят те или иные компоненты тех самых "шахидов", мы имеем в наличии почти целый "шахид", так случилось, что приземлили неоднократно наши военные эту мерзость железную, которая несет смерть нашим гражданам. Разобрались и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в россии. Сейчас будем тщательно разбираться еще раз с этим вопросом, обращаться в соответствующие институты для того, чтобы поставить точку", - сказал Данилов.

Детали

По его словам, нужно разобраться, "как так происходит, что если страна находится под санкциями, она имеет возможность использовать те или иные запчасти стран, которые являются нам очень дружественными, являются нашими партнерами". "С этим вопросом разбираемся", - сказал Данилов.

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