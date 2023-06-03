У "шахедах" виявили запчастини, які не виробляються "ані в Ірані, ані в росії" - Данілов

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"Ми розуміємо, з чого складаються ті чи інші компоненти тих самих "шахідів", ми маємо в наявності майже цілий "шахід", так сталося, що приземлили неодноразово наші військові цю мерзотузалізну, яка несе смерть нашим громадянам. Розібралися і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ані в Ірані, ані в росії. Зараз будемо ретельно розбиратися ще раз з цим питанням, звертатися у відповідні інституції для того, щоб поставити крапку", - сказав Данілов.

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З його слів, потрібно розібратися, "як так стається, що якщо країна знаходиться під санкціями, вона має змогу використовувати ті чи інші запчастини країн, які є нам дуже дружніми, є нашими партнерами". "З цим питанням розбираємося", - сказав Данілов.

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