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У Сенцова сегодня был медицинский консилиум

Киев • УНН

 • 11138 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. У украинского политзаключенного Олега Сенцова сегодня был медицинский консилиум с участием врачей из местной больницы. Об этом в Facebook сообщает журналистка Виктория Ивлева, передает УНН.

У Сенцова сегодня был медицинский консилиум

"По сообщению епископа Григория, который по-прежнему находится в Лабытнанги, Олег жив. Сегодня у него был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы. В субботу и воскресенье свидания по распоряжению колонии запрещены, но епископ не оставляет надежды попасть к Олегу в начале недели, если за выходные дни не произойдет какого-то невероятного чуда", - сообщила Ивлева.

Напомним, в Европейском Союзе обеспокоены состоянием здоровья незаконно заключенного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который с 14 мая объявил голодовку.

В ЕС попросили от России надлежащего лечения в квалифицированных медицинских учреждениях в соответствии с временной мерой Европейского суда по правам человека от 25 июля.

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