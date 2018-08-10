У Сенцова сегодня был медицинский консилиум

"По сообщению епископа Григория, который по-прежнему находится в Лабытнанги, Олег жив. Сегодня у него был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы. В субботу и воскресенье свидания по распоряжению колонии запрещены, но епископ не оставляет надежды попасть к Олегу в начале недели, если за выходные дни не произойдет какого-то невероятного чуда", - сообщила Ивлева.



Напомним, в Европейском Союзе обеспокоены состоянием здоровья незаконно заключенного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который с 14 мая объявил голодовку.



В ЕС попросили от России надлежащего лечения в квалифицированных медицинских учреждениях в соответствии с временной мерой Европейского суда по правам человека от 25 июля.



