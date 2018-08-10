У Сенцова сьогодні був медичний консиліум
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В українського політв’язня Олега Сенцова сьогодні був медичний консиліум за участю лікарів з місцевої лікарні. Про це у Facebook повідомляє журналістка Вікторія Івлєва, передає УНН.
"За повідомленням єпископа Григорія, який як і раніше знаходиться в Лабитнангі, Олег живий. Сьогодні у нього був багатогодинний консиліум із запрошенням лікарів з місцевої лікарні. У суботу та неділю побачення за розпорядком колонії заборонені, але єпископ не залишає надії потрапити до Олега на початку тижня, якщо за вихідні дні не відбудеться якогось неймовірного дива", - повідомила Івлєва.
Нагадаємо, у Європейському Союзі занепокоєні через стан здоров'я незаконно ув'язненого в РФ українського кінорежисера Олега Сенцова, який з 14 травня оголосив голодування.
У ЄС попрохали від Росії належного лікування у кваліфікованих медичних установ відповідно до тимчасового заходу Європейського суду з прав людини від 25 липня.