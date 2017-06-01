В Сенате США предложили ужесточить санкции против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Американские сенаторы предложили ужесточить санкции в отношении России из-за ее действия в Украине и Сирии, а также из-за вторжения в киберсистемы США, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
Инициаторами законопроекта выступили члены банковского комитета: сенатор-республиканец из Айдахо Майкл Крейпо и демократ Шеррод Браун.
"Несмотря на действующие санкции, Россия по-прежнему является враждебной, упрямым государством, усиливает свою военную деятельность, связанную с кибер-информационным шпионажем, и придерживается экономической тактики, направленной на то, чтобы нанести ущерб США и расколоть единство между ними и их союзниками", - говорится в комментарии к новому законопроекту.
По их словам, законопроект позволит ввести широкомасштабные новые санкции, которые накладывают ограничения на различные сектора российской экономики, в частности, горнодобывающую промышленность, металлургию и железнодорожные перевозки.
Напомним, лидеры G7 заявили о готовности усилить санкции против России.
Как сообщал УНН, П.Климкин обсудил с сенатором США К.Букером ситуацию на востоке Украины.