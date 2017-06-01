У Сенаті США запропонували посилити санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Американські сенатори запропонували посилити санкції щодо Росії через її дії в Україні та Сирії, а також через вторгнення в кіберсистеми США, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Ініціаторами законопроекту виступили члени банківського комітету: сенатор-республіканець з Айдахо Майкл Крейпо і демократ Шеррод Браун.
"Незважаючи на чинні санкції, Росія як і раніше є ворожою, впертою державою, яка посилює свою військову діяльність, пов'язану з кібер-інформаційним шпигунством, і дотримується економічної тактики, спрямованої на те, щоб завдати шкоди США і розколоти єдність між ними та їхніми союзниками", — йдеться в коментарі до нового законопроекту.
За їх словами, законопроект дозволить ввести широкомасштабні нові санкції, які накладають обмеження на різні сектори російської економіки, зокрема, на гірничодобувну промисловість, металургію та залізничні перевезення.
Нагадаємо, лідери G7 заявили про готовність посилити санкції проти Росії.
Як повідомляв УНН, П.Клімкін обговорив із сенатором США К.Букером ситуацію на сході України.