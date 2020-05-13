В СБУ зафиксировали рост активности российских интернет-агитаторов ко "Дню победы"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Российские интернет-агитаторы активизировали свою "работу" ко "Дню победы", чередуя тему коронавируса вбросами информационных месседжей относительно Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.
"За период действия карантинных мероприятий кибер-специалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,3 тысяч интернет-сообществ с общей аудиторией более 980 тысяч пользователей, разоблачили 323 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19. Установлено, что 16 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны", - говорится в сообщении.
По данным кибер-специалистов Службы безопасности пока продолжается рост активности спецслужб страны-агрессора и управляемых ими агентурных сетей.
"Они пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники. В частности, по указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании "Дня победы", вынужденные карантинные ограничения и другие мероприятия, связанные с соблюдением правил защиты от распространения коронавирусной инфекции. Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержке акций протеста. В период празднования "Дня победы" их активность была частично перенаправлена из темы коронавируса на внедрение выгодных Кремлю месседжей, связанных с событиями Второй мировой войны. Российские спецслужбы использовали этот информационный повод для манипулирования сознанием украинских граждан в пользу концепции "русского мира", - сообщили в СБУ.
Отмечается, что в отношении 16 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украина). Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске и Хмельницком.
Информацию о выявленных 307 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 134 человека уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.
Как сообщалось ранее в УНН, СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов, призывавших к изменению границ Украины.