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В СБУ считают В.Медведчука наиболее эффективным коммуникатором

Киев • УНН

 • 8293 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук действительно эффективен, поэтому должен иметь преференции. Так оценил эффективность Виктора Медведчука между официальным Киевом и Москвой советник председателя СБУ Ярослав Антоняк, комментируя информацию о том, что В.Медведчук напрямую летает из Киева в Москву, несмотря на официальный запрет авиаполетов, передает УНН со ссылкой на "112 Украина".

В СБУ считают В.Медведчука наиболее эффективным коммуникатором

"Для меня выглядит вполне логичным, когда человек, выполняющий роль основного переговорщика во многих процессах, не имеет времени летать через Беларусь или еще куда-то. Для меня вполне логично, что делаются какие-то исключения. На сегодняшний день этот человек выполняет роль мощного коммуникатора между двумя странами", - сказал Я.Антоняк.

Такого же мнения придерживается экс-заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш.

"Медведчук - единственный прямой и наиболее доверенный переговорщик между Путиным и Порошенко. Это надо принять как факт. В период длительного времени и, судя по тому, что он работает так долго и пользуется взаимным доверием, действует эффективно в переговорах. И я думаю, что это эксклюзивный в этом случае факт, который мы должны принять поскольку другого нет и не будет", - убежден С.Гавриш.

Указано, что 18 ноября на пресс-конференции председатель СБУ Василий Грицак также прокомментировал прямые перелеты Виктора Медведчука в Москву.

"Что касается Медведчука. Он входит в трехстороннюю минскую контактную группу. В частности, в гуманитарную подгруппу. И, в соответствии со своими полномочиями, предоставленными ему руководством государства, включен в переговорный процесс. В связи с этим он действительно периодически летает в Москву. Мы это подтверждаем", - сказал глава СБУ.

Напомним, спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук занимается обменом удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. Благодаря его участию в переговорах были освобождены 404 человека, среди которых военные и гражданские лица, в том числе Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко.

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