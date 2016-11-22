В СБУ считают В.Медведчука наиболее эффективным коммуникатором
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук действительно эффективен, поэтому должен иметь преференции. Так оценил эффективность Виктора Медведчука между официальным Киевом и Москвой советник председателя СБУ Ярослав Антоняк, комментируя информацию о том, что В.Медведчук напрямую летает из Киева в Москву, несмотря на официальный запрет авиаполетов, передает УНН со ссылкой на "112 Украина".
"Для меня выглядит вполне логичным, когда человек, выполняющий роль основного переговорщика во многих процессах, не имеет времени летать через Беларусь или еще куда-то. Для меня вполне логично, что делаются какие-то исключения. На сегодняшний день этот человек выполняет роль мощного коммуникатора между двумя странами", - сказал Я.Антоняк.
Такого же мнения придерживается экс-заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш.
"Медведчук - единственный прямой и наиболее доверенный переговорщик между Путиным и Порошенко. Это надо принять как факт. В период длительного времени и, судя по тому, что он работает так долго и пользуется взаимным доверием, действует эффективно в переговорах. И я думаю, что это эксклюзивный в этом случае факт, который мы должны принять поскольку другого нет и не будет", - убежден С.Гавриш.
Указано, что 18 ноября на пресс-конференции председатель СБУ Василий Грицак также прокомментировал прямые перелеты Виктора Медведчука в Москву.
"Что касается Медведчука. Он входит в трехстороннюю минскую контактную группу. В частности, в гуманитарную подгруппу. И, в соответствии со своими полномочиями, предоставленными ему руководством государства, включен в переговорный процесс. В связи с этим он действительно периодически летает в Москву. Мы это подтверждаем", - сказал глава СБУ.
Напомним, спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук занимается обменом удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. Благодаря его участию в переговорах были освобождены 404 человека, среди которых военные и гражданские лица, в том числе Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко.