У СБУ вважають В.Медведчука найбільш ефективним комунікатором

“Для мене виглядає цілком логічним, коли людина, яка виконує роль основного переговірника у багатьох процесах, не має часу літати через Білорусь чи ще кудись. Для мене цілком логічно, що робляться якісь винятки. На сьогоднішній день ця людина виконує роль найпотужнішого комунікатора між двома країнами”, - сказав Я.Антоняк.

Такої ж думки дотримується екс-заступник секретаря РНБО Степан Гавриш.

“Медведчук - єдиний прямий і найбільш довірений переговірник між Путіним і Порошенко. Це треба прийняти як факт. У період тривалого часу і, судячи з того, що він працює так довго і користується взаємною довірою, діє ефективно в переговорах. І я думаю, що це ексклюзивний в цьому випадку факт, який ми мусимо прийняти оскільки іншого немає і не буде”, - переконаний С.Гавриш.

Вказано, що 18 листопада на прес-конференції голова СБУ Василь Грицак також прокоментував прямі перельоти Віктора Медведчука до Москви.

“Що стосується Медведчука. Він входить до тристоронньої мінської контактної групи. Зокрема до гуманітарної підгрупи. І, відповідно до своїх повноважень, наданих йому керівництвом держави, включений у переговорний процес. У зв’язку з цим він дійсно періодично літає до Москви. Ми це підтверджуємо”, - сказав голова СБУ.

Нагадаємо, спецпредставник України з гуманітарних питань у тристоронній контактній групі Віктор Медведчук займається обміном утримуваними особами з грудня 2014 року. Завдяки його участі у переговорах були звільнені 404 людини, серед яких військові і цивільні особи, у тому числі Юрій Солошенко, Геннадій Афанасьєв і Надія Савченко.