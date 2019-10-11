В Саратове убили 9-летнюю девочку, жители устроили стихийный протест, переросший в столкновения

Тело девочки со следами насильственной смерти обнаружила полиция вечером 10 октября в гаражах в Кировском районе города.

После пропажи девочки СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Поисками Лизы Киселевой занимались несколько сотен волонтеров организации "Лиза Алерт" и жителей Саратова.

Полиция задержала подозреваемого в преступлении. Как сообщает телеканал "Саратов 24", это местный житель Михаил Туватин. Ранее он был судим за изнасилование и кражи. Подозреваемый признал вину в убийстве. По данным СМИ, на допросе он заявил, что задушил девочку от злости, якобы за то, что она ему грубо ответила. После этого он спрятал тело девочки в гараже.

Ночью на месте предполагаемого убийства, где полиция вела следственные действия, собрался стихийный митинг. Несколько сотен жителей окружили полицейскую машину, в которой, по их мнению, мог находиться Туватин. Они скандировали "Открывай", требуя самосуда над ним. Позже выяснилось, что подозреваемый в машине не было, пишет Mash. По информации Baza, полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

Ситуация в Саратове, где нашли убитую Лизу Киселев.



Толпа уверена, что преступник находится в одном из гаражей. До этого местные раскачивалы автомобиль полиции, думая, что он может находиться там. Однако одному из толпы удалось залезть внутрь - машина оказалась пуста. pic.twitter.com/4ZRSVhuwy8

После этого жители города переместились в отдел полиции на улице Московской, куда был доставлен подозреваемый. Они перекрыли дорогу, требуя, чтобы руководство полиции раскрыло официальные данные о ходе расследования. К утру жители разошлись по домам.

Для помощи в расследовании убийства Лизы Киселевой в Саратов направлены следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, говорится на сайте ведомства.