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У Саратові вбили 9-річну дівчинку, мешканці влаштували стихійний протест, що переріс у сутички

Київ • УНН

 • 10175 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У російському Саратові знайдена мертвою дев’ятирічна Ліза Кисельова, яка вранці 9 жовтня пішла в школу і не повернулася. Про це повідомив заступник голови уряду області Роман Бусаргін, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

У Саратові вбили 9-річну дівчинку, мешканці влаштували стихійний протест, що переріс у сутички

Тіло дівчинки зі слідами насильницької смерті виявила поліція ввечері 10 жовтня в гаражах в Кіровському районі міста.

Після пропажі дівчинки СК РФ порушив кримінальну справу про вбивство. Пошуками Лізи Кисельової займалися декілька сотень волонтерів організації “Ліза Алерт” і жителів Саратова.

Поліція затримала підозрюваного у злочині. Як повідомляє телеканал “Саратов 24”, це місцевий житель Михайло Туватін. Раніше він був судимий за зґвалтування і крадіжки. Підозрюваний визнав провину у вбивстві. За даними ЗМІ, на допиті він заявив, що задушив дівчинку зі злості, нібито за те, що вона йому грубо відповіла. Після цього він заховав тіло дівчинки в гаражі.

Вночі на місці ймовірного вбивства, де поліція вела слідчі дії, зібрався стихійний мітинг. Кілька сотень жителів оточили поліцейську машину, в якій, на їхню думку, міг перебувати Туватін. Вони скандували “Відкривай”, вимагаючи самосуду над ним. Пізніше з’ясувалося, що підозрюваного в машині не було, пише Mash. За інформацією Baza, поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ.

Ситуация в Саратове, где нашли убитую Лизу Киселеву.

Толпа уверена, что преступник находится в одном из гаражей. До этого местные раскачивали автомобиль полиции, думая, что он может находиться там. Однако одному из толпы удалось залезть внутрь — машина оказалась пуста. pic.twitter.com/4ZRSVhuwy8

— Mash (@mash_breaking) October 10, 2019

Після цього жителі міста перемістилися до відділу поліції на вулиці Московській, куди був доставлений підозрюваний. Вони перекрили дорогу, вимагаючи, щоб керівництво поліції розкрило офіційні дані про хід розслідування. До ранку жителі розійшлися по домівках.

Для допомоги в розслідуванні вбивства Лізи Кисельової в Саратов направлені слідчі-криміналісти центрального апарату Слідчого комітету, йдеться на сайті відомства.

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