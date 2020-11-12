В самом центре одного из городов Швейцарии прозвучала стрельба

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 26479 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 51834 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 107693 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 88926 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 113439 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91238 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98658 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102780 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101491 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В самом центре одного из городов Швейцарии прозвучала стрельба

В самом центре одного из городов Швейцарии прозвучала стрельба

Киев  •  УНН

 • 13022 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Полицейская операция проводится в центре швейцарского города Биль в связи со стрельбой. Об этом сообщил в четверг вечером информационный портал 20 Minutes сообщает УНН.

Сообщается, что "в четверг вечером, по пока неизвестным причинам, около Центральной площади Биля прозвучали выстрелы".
Инцидент произошёл примерно в 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву). По данным очевидцев прозвучало от трех до пяти выстрелов. Также свидетели заявили, что видели двоих людей лежавших на земле.

Местные СМИ, со ссылкой на источники в полиции, сообщают, что операция служб охраны порядка в Биле связана с расследованием преступления, совершенного в среду в городе Ленгнау, где в одном из жилых домов был обнаружен труп человека. В полиции также подтвердили, что они применяли оружие во время операции.

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