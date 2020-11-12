В самом центре одного из городов Швейцарии прозвучала стрельба

Сообщается, что "в четверг вечером, по пока неизвестным причинам, около Центральной площади Биля прозвучали выстрелы".

Инцидент произошёл примерно в 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву). По данным очевидцев прозвучало от трех до пяти выстрелов. Также свидетели заявили, что видели двоих людей лежавших на земле.

Местные СМИ, со ссылкой на источники в полиции, сообщают, что операция служб охраны порядка в Биле связана с расследованием преступления, совершенного в среду в городе Ленгнау, где в одном из жилых домов был обнаружен труп человека. В полиции также подтвердили, что они применяли оружие во время операции.