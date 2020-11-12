У самому центрі одного з міст Швейцарії пролунала стрілянина

Повідомляється, що "в четвер увечері, за поки невідомих причин, біля Центральної площі Біля пролунали постріли".

Інцидент стався приблизно о 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). За даними очевидців прозвучало від трьох до п'яти пострілів. Також свідки заявили, що бачили двох людей, які лежали на землі.

Місцеві ЗМІ, з посиланням на джерела в поліції, повідомляють, що операція служб охорони порядку у Білі пов'язана з розслідуванням злочину, скоєного в середу в місті Ленгнау, де в одному з житлових будинків було виявлено труп людини. У поліції також підтвердили, що вони застосовували зброю під час операції.