У самому центрі одного з міст Швейцарії пролунала стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Поліцейська операція проводиться в центрі швейцарського міста Біль в зв'язку зі стріляниною. Про це повідомив в четвер увечері інформаційний портал 20 Minutes повідомляє УНН.
Повідомляється, що "в четвер увечері, за поки невідомих причин, біля Центральної площі Біля пролунали постріли".
Інцидент стався приблизно о 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). За даними очевидців прозвучало від трьох до п'яти пострілів. Також свідки заявили, що бачили двох людей, які лежали на землі.
Місцеві ЗМІ, з посиланням на джерела в поліції, повідомляють, що операція служб охорони порядку у Білі пов'язана з розслідуванням злочину, скоєного в середу в місті Ленгнау, де в одному з житлових будинків було виявлено труп людини. У поліції також підтвердили, що вони застосовували зброю під час операції.