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В Румынии сошли с рельсов 15 украинских вагонов-зерновозов

Киев • УНН

 • 107692 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Вчера вечером 15 украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов на территории Румынии. Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин, передает УНН.

Детали

Зерновозы были в составе поезда из 32 вагонов, возвращавшихся пустыми после выгрузки зерна в румынском порту. Все они принадлежат украинскому частному оператору, указал глава УЗ.

По оперативной информации, причина схождения – за путевым хозяйством. Однако детали еще расследуются.

Напомним

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник сообщил, что Украина наработала два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна для предотвращения мирового продовольственного кризиса.

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