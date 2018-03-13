В Румынии создали межведомственный комитет по стратегическим связям с США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчила объявила о создании межведомственного комитета по стратегическому сотрудничеству с США. Об этом передает УНН со ссылкой на румынские СМИ.
“Комитет министров будет работать под руководством заместителя министра Аны Биркал, а его состав выглядит следующим образом: Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство энергетики, Министерство транспорта, Министерство окружающей среды, Министерство по делам бизнеса, торговли и предпринимательства, Министерство связи и информационного общества, Министерство исследований и инноваций, Министерство внутренних дел, Министерство культуры и национальной идентичности и Министерство образования”, — пишет libertatea.
Ожидается, что комитет будет собираться ежеквартально и, когда этого требуют обстоятельства с целью мониторинга реализации двусторонних проектов Румынии и США.
Отметим, согласно правительственной программе 2018-2020, “Развитие, углубление и расширение XXI века стратегического партнерства с США на основе Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Румынией и США в XXI веке” будет оставаться приоритетной сферой деятельности.
Как сообщал УНН, в парламенте Молдовы зарегистрировали декларацию об объединении с Румынией.