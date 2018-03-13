У Румунії створили міжвідомчий комітет зі стратегічних зв'язків з США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денч оголосила про створення міжвідомчого комітету зі стратегічного співробітництва з США. Про це передає УНН з посиланням на румунські ЗМІ.
“Комітет міністрів буде працювати під керівництвом заступника міністра Ани Біркал, а його склад виглядає наступним чином: Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Міністерство енергетики, Міністерство транспорту, Міністерство навколишнього середовища, Міністерство у справах бізнесу, торгівлі та підприємництва, Міністерство зв’язку та інформаційного суспільства, Міністерство досліджень та інновацій, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство культури і національної ідентичності і Міністерство освіти”, — пише libertatea.
Очікується, що комітет буде збиратися щоквартально і, коли цього вимагають обставини з метою моніторингу реалізації двосторонніх проектів Румунії та США.
Відзначимо, згідно з урядовою програмою 2018-2020, “Розвиток, поглиблення і розширення XXI століття стратегічного партнерства з США на основі Спільної декларації про стратегічне партнерство між Румунією і США в XXI столітті” залишатиметься пріоритетною сферою діяльності.
Як повідомляв УНН, у парламенті Молдови зареєстрували декларацію про об'єднання з Румунією.