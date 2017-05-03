В России заявили, что А.Меркель собирается переговорить с П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена переговорить с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"А.Меркель собирается переговорить с П.Порошенко. Она об этом сказала нашему президенту (президенту РФ - ред.)", - заявил Ю.Ушакова.
Напомним, 2 мая канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели переговоры, в ходе которых, среди прочего, Меркель подчеркнула, что Украина должна получить доступ к своей государственной границе.