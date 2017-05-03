В России заявили, что А.Меркель собирается переговорить с П.Порошенко

"А.Меркель собирается переговорить с П.Порошенко. Она об этом сказала нашему президенту (президенту РФ - ред.)", - заявил Ю.Ушакова.

Напомним, 2 мая канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели переговоры, в ходе которых, среди прочего, Меркель подчеркнула, что Украина должна получить доступ к своей государственной границе.