У Росії заявили, що А.Меркель збирається переговорити з П.Порошенком
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір переговорити з Президентом України Петром Порошенко. Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"А.Меркель збирається переговорити з П.Порошенком. Вона про це сказала нашому президентові (президенту РФ - ред.)", - заявив Ю.Ушакова.
Нагадаємо, 2 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели переговори, в ході яких, серед іншого, Меркель підкреслила, що Україна повинна отримати доступ до своєї державному кордоні.