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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 1033 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 92030 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113927 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134752 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141490 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178849 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155939 просмотра

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В России завершились испытания дальнобойной ракеты С-400

В России завершились испытания дальнобойной ракеты С-400

Киев  •  УНН

 • 9155 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. В России завершились государственные испытания ракеты С-400, до конца лета ее могут принять на вооружение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, передает УНН

"На полигоне Капустин Яр завершились госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е системы С-400. Межведомственная комиссия признала их успешными, подписан соответствующий акт. Ракета может быть принята на вооружение до конца лета", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, Сенат Конгресса США принял в понедельник законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который лишает министра обороны страны возможности принять поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, который касается покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400. 

Как сообщал УНН, руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел заявил, что зенитный ракетный комплекс С-400 “Триумф”, который Анкара покупает у Москвы, будет представлять огромный вызов для систем вооружений НАТО, размещеных на территории Турции.

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