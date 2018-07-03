У Росії завершилися випробування далекобійної ракети С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У Росії завершилися державні випробування ракети С-400, до кінця літа її можуть прийняти на озброєння. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі, передає УНН.
"На полігоні Капустін Яр завершилися держвипробування далекобійної ракети 40Н6Е системи С-400. Міжвідомча комісія визнала їх успішними, підписаний відповідний акт. Ракета може бути прийнята на озброєння до кінця літа", - повідомив співрозмовник агентства.
Нагадаємо, Сенат Конгресу США ухвалив у понеділок законопроект про бюджет Пентагону на 2019 фінансовий рік, який позбавляє міністра оборони країни можливості прийняти поставку Туреччині американського озброєння без надання спеціальної доповіді, що стосується придбання Анкарою російських зенітних комплексів С-400.
Як повідомляв УНН, керівник Військового комітету Північноатлантичного альянсу чеський генерал Петро Павел заявив, що зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф", який Анкара купує у Москви, являтиме собою величезний виклик для систем озброєнь НАТО, розміщених на території Туреччини.