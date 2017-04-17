В России задержали предполагаемого организатора взрыва в Петербурге

По данным ФСБ РФ, задержанный - Аброр Азимов. Он родился 1990 года в одной из стран Центральной Азии.

Как пишет издание, ФСБ подозревает задержанного в том, что он "подготовил террориста-смертника Акбаржона Джалилова".

3 апреля в метро Петербурга произошел взрыв, жертвами которого стали 15 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии.

Следователи считают, что он сначала спрятал замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а затем взорвался в вагоне.

В рамках расследования были задержаны восемь предполагаемых участников джихадистских ячеек. Шестеро из них находились в Санкт-Петербурге, двое - в Москве. Все задержанные - выходцы из Центральной Азии.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.