В России задержали предполагаемого организатора взрыва в Петербурге

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35859 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100924 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153381 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115197 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115790 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112135 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104014 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106988 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103496 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152826 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В России задержали предполагаемого организатора взрыва в Петербурге

В России задержали предполагаемого организатора взрыва в Петербурге

Киев  •  УНН

 • 23840 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Одинцовском районе Московской области задержали одного из организаторов взрыва в петербургском метро. Об этом пишет ВВС со ссылкой на ФСБ России, передает УНН.

По данным ФСБ РФ, задержанный - Аброр Азимов. Он родился 1990 года в одной из стран Центральной Азии.

Как пишет издание, ФСБ подозревает задержанного в том, что он "подготовил террориста-смертника Акбаржона Джалилова".
3 апреля в метро Петербурга произошел взрыв, жертвами которого стали 15 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии.

Следователи считают, что он сначала спрятал замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а затем взорвался в вагоне.

В рамках расследования были задержаны восемь предполагаемых участников джихадистских ячеек. Шестеро из них находились в Санкт-Петербурге, двое - в Москве. Все задержанные - выходцы из Центральной Азии.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

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