В России задержали предполагаемого организатора взрыва в Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Одинцовском районе Московской области задержали одного из организаторов взрыва в петербургском метро. Об этом пишет ВВС со ссылкой на ФСБ России, передает УНН.
По данным ФСБ РФ, задержанный - Аброр Азимов. Он родился 1990 года в одной из стран Центральной Азии.
Как пишет издание, ФСБ подозревает задержанного в том, что он "подготовил террориста-смертника Акбаржона Джалилова".
3 апреля в метро Петербурга произошел взрыв, жертвами которого стали 15 человек.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии.
Следователи считают, что он сначала спрятал замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а затем взорвался в вагоне.
В рамках расследования были задержаны восемь предполагаемых участников джихадистских ячеек. Шестеро из них находились в Санкт-Петербурге, двое - в Москве. Все задержанные - выходцы из Центральной Азии.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.