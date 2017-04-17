У Росії затримали імовірного організатора вибуху в Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Одинцовському районі Московської області затримали одного з організаторів вибуху в петербурзькому метро. Про це пише ВВС із посиланням на ФСБ Росії, передає УНН.
За даними ФСБ РФ, затриманий - Аброр Азімов. Він народився 1990 року в одній з країн Центральної Азії, яку відомство у своєму прес-релізі не називає.
Як пише видання, ФСБ підозрює затриманого в тому, що він "підготував терориста-смертника Акбаржона Джалілова".
З квітня в метро Петербурга стався вибух, жертвами якого стали 15 людей.
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт. За версією слідства, виконавцем теракту був громадянин Росії Акбаржон Джалилов, уродженець Киргизії.
Слідчі вважають, що він спочатку заховав замасковану бомбу на "Площі Повстання", а потім підірвався у вагоні.
У рамках розслідування були затримані вісім передбачуваних учасників джихадистських осередків. Шестеро з них перебували у Санкт-Петербурзі, двоє - у Москві. Всі затримані - вихідці з Центральної Азії.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро “Технологічний інститут” і “Сінна площа” в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.