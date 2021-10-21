В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов Samsung

Детали

Решение принял Арбитражный суд Москвы по иску швейцарской компании Sqwin SA, которая требовала запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay.

В иске Sqwin SA говорится, что Samsung Pay использует технологии их патента на изобретение "Система электронных платежей", заявку на который подали в России в 2013 году.

В июле этого года суд запретил Samsung продавать устройства, содержащие Samsung Рау. Однако конкретные модели тогда не называли. Список запрещенных моделей приводится в дополнительном решении суда, которое было вынесено 19 октября.

Добавим

Платежный сервис Samsung Рау запустили в 2015 году. В России он появился через год.

По данным российского Национального агентства финансовых исследований, по состоянию на март 2021 года Samsung Pay пользовалось 17% российских пользователей. Платежная система на третьем месте по популярности после Google Pay (32%) и Apple Pay (30%).

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