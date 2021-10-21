В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов Samsung
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В России запретили продажу 61 модели смартфонов корейского производителя Samsung. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Детали
Решение принял Арбитражный суд Москвы по иску швейцарской компании Sqwin SA, которая требовала запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay.
В иске Sqwin SA говорится, что Samsung Pay использует технологии их патента на изобретение "Система электронных платежей", заявку на который подали в России в 2013 году.
В июле этого года суд запретил Samsung продавать устройства, содержащие Samsung Рау. Однако конкретные модели тогда не называли. Список запрещенных моделей приводится в дополнительном решении суда, которое было вынесено 19 октября.
Добавим
Платежный сервис Samsung Рау запустили в 2015 году. В России он появился через год.
По данным российского Национального агентства финансовых исследований, по состоянию на март 2021 года Samsung Pay пользовалось 17% российских пользователей. Платежная система на третьем месте по популярности после Google Pay (32%) и Apple Pay (30%).
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