У Росії заборонили продаж понад 60 моделей смартфонів Samsung
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Росії заборонили продаж 61 моделі смартфонів корейського виробника Samsung. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
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Рішення ухвалив Арбітражний суд Москви за позовом швейцарської компанії Sqwin SA, яка вимагала заборонити використання в Росії платіжного сервісу Samsung Pay.
У позові Sqwin SA йдеться, що Samsung Pay використовує технології їхнього патенту на винахід "Система електронних платежів", заявку на який подали в Росії 2013 року.
У липні цього року суд заборонив Samsung продавати пристрої, які містять Samsung Рау. Однак конкретних моделей тоді не називали. Список заборонених моделей навели у додатковому рішенні суду, яке було винесено 19 жовтня.
Додамо
Платіжний сервіс Samsung Рау запустили 2015 року. У Росії він з'явився за рік.
За даними російського Національного агентства фінансових досліджень, станом на березень 2021 року Samsung Pay користувалося 17% російських користувачів. Платіжна система на третьому місці за популярністю після Google Pay (32%) і Apple Pay (30%).
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