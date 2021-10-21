У Росії заборонили продаж понад 60 моделей смартфонів Samsung

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Рішення ухвалив Арбітражний суд Москви за позовом швейцарської компанії Sqwin SA, яка вимагала заборонити використання в Росії платіжного сервісу Samsung Pay.

У позові Sqwin SA йдеться, що Samsung Pay використовує технології їхнього патенту на винахід "Система електронних платежів", заявку на який подали в Росії 2013 року.

У липні цього року суд заборонив Samsung продавати пристрої, які містять Samsung Рау. Однак конкретних моделей тоді не називали. Список заборонених моделей навели у додатковому рішенні суду, яке було винесено 19 жовтня.

Додамо

Платіжний сервіс Samsung Рау запустили 2015 року. У Росії він з'явився за рік.

За даними російського Національного агентства фінансових досліджень, станом на березень 2021 року Samsung Pay користувалося 17% російських користувачів. Платіжна система на третьому місці за популярністю після Google Pay (32%) і Apple Pay (30%).

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