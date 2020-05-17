В России решили перенести мозаику со Сталиным из храма Минобороны в музей

Изображение Сталина должно было быть на панно с парадом Победы на Красной площади. Его изображение было на плакате, который нес красноармеец. Это вызвало резкие споры в православной среде, пишет издание.

Председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в частности, высказал мнение, что изображение Сталина в храме быть не должно. Открытое письмо к патриарху Кириллу с просьбой убрать изображение диктатора написали также православные деятели, известные консервативными и монархическими взглядами. После этого Сталина на мозаике заменили.

В том же храме должна была быть размещена и мозаика с изображением президента России Владимира Путина. Она также была снята, о ее судьбе не сообщается.

По оценкам правозащитного общества “Мемориал”, что около 30 лет занимается сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинские времена непосредственно пострадали не менее 12,5 млн жителей СССР.