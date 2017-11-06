В России девушка ударила подругу ножом из-за новой модели iPhone
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Ленинградской области РФ девушка ударила подругу ножом, вероятно, чтобы похитить новую модель iPhone. Об этом сообщает Управление МВД России, передает УНН.
По информации правоохранителей, утром 5 ноября 2017 года в городе Шлиссельбурге Ленинградской области неработающая местная жительница ударила ножом девушку, которая пришла к ней в гости, после чего отобрала у последней смартфон.
Как сообщают местные СМИ, столкновение произошло из-за одной из новых моделей iPhone.
В МВД также сообщили, что пострадавшая девушка была госпитализирована и находится в состоянии средней тяжести. Злоумышленница была задержана, против нее возбуждено уголовное дело.
Напомним, 6 ноября в аэропорту Одессы общей группой в составе пограничников, представителей СБУ и таможни задержали незаконную партию iPhone X стоимостью более 1 млн грн.