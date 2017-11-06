В России девушка ударила подругу ножом из-за новой модели iPhone

По информации правоохранителей, утром 5 ноября 2017 года в городе Шлиссельбурге Ленинградской области неработающая местная жительница ударила ножом девушку, которая пришла к ней в гости, после чего отобрала у последней смартфон.

Как сообщают местные СМИ, столкновение произошло из-за одной из новых моделей iPhone.

В МВД также сообщили, что пострадавшая девушка была госпитализирована и находится в состоянии средней тяжести. Злоумышленница была задержана, против нее возбуждено уголовное дело.

Напомним, 6 ноября в аэропорту Одессы общей группой в составе пограничников, представителей СБУ и таможни задержали незаконную партию iPhone X стоимостью более 1 млн грн.