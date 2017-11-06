У Росії дівчина вдарила подругу ножем через новий iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Ленінградській області РФ дівчина вдарила подругу ножем, ймовірно, щоб викрасти нову модель iPhone. Про це повідомляє Управління МВС Росії, передає УНН.
За інформацією правоохоронців, зранку 5 листопада 2017 року в місті Шліссельбурзі Ленінградської області непрацююча місцева мешканка вдарила ножем дівчину, що прийшла до неї в гості, після чого відібрала у останньої смартфон.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, сутичка сталась через одну з нових моделей iPhone.
У МВС також повідомили, що постраждала дівчина була госпіталізована та перебуває в стані середньої тяжкості. Зловмисницю було затримано, проти неї порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, 6 листопада в аеропорту Одеси спільною групою у складі прикордонників, представників СБУ та митниці було затримано незаконну партію iPhone X вартістю понад 1 млн грн.