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В рф арестовали бывшего советника путина, ранее курировавшего российскую агрессию на Донбассе - экс-депутат

Киев • УНН

 • 254578 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В россии арестовали Владислава Суркова - бывшего советника президента рф владимира путина. Об этом в Facebook сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев и добавил, что Сурков находится под домашним арестом, передает УНН.

В рф арестовали бывшего советника путина, ранее курировавшего российскую агрессию на Донбассе - экс-депутат

Детали

"Владислав Сурков находится под домашним арестом. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года", - пишет Пономарев со ссылкой на свои источники.

Он добавил, что хотя путин и уволил Суркова в 2020 году, экс-советник российского президента все еще остается тем человеком, который понимает реальную ситуацию в так называемых "Л/ДНР". Также у него там остались связи.

"Сурков всегда был довольно близок с Кадыровым и очевидно, что многое академик не сам придумывает, а следует заветам Владислава Юрьевича", - также добавил Пономарев.

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