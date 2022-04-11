В рф арештували колишнього радника путіна, який раніше курирував російську агресію на Донбасі - ексдепутат
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У росії заарештували Владислава Суркова – колишнього радника президента рф володимира путіна. Про це у Facebook повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов і додав, що Сурков перебуває під домашнім арештом, передає УНН.
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"Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року", - пише Пономарьов із посиланням на свої джерела.
Він додав, що хоча путін і звільнив Суркова у 2020 році, ексрадник російського президента все ще залишається тією людиною, яка розуміє реальну ситуацію в так званих "Л/ДНР". Також у нього там лишилися зв'язки.
"Сурков завжди був досить близький з Кадировим і очевидно, що багато чого академік не сам вигадує, а слідує завітам Владислава Юрійовича", - також додав Пономарьов.
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