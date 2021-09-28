В работе Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы были и в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Вечером во вторник, 28 сентября, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы почувствовали пользователи из США, Великобритании и ряда других стран, включая Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
Детали
В частности, пользователи жаловались на трудности с входом в аккаунт и работу с сайтом.
Больше всего жалоб поступило из США, Великобритании, Канады и Германии.
Напомним
В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Пользователи соцсетью из европейских стран и США столкнулись с проблемами при попытках войти в свои аккаунты.