У роботі Twitter стався масштабний збій. Проблеми були й в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Увечері у вівторок, 28 вересня, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Проблеми відчули користувачі з США, Британії та ряду інших країн, включаючи Україну. Про це пише УНН з посиланням на дані сервісу Downdetector.
Деталі
Зокрема, користувачі скаржилися на труднощі з входом в обліковий запис і роботу з сайтом.
Найбільше скарг надійшло з США, Великобританії, Канади та Німеччини.
Нагадаємо
У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій. Користувачі соцмережею з європейських країн і США зіткнулися з проблемами при спробах увійти в свої акаунти.