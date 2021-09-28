У роботі Twitter стався масштабний збій. Проблеми були й в Україні

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Зокрема, користувачі скаржилися на труднощі з входом в обліковий запис і роботу з сайтом.

Найбільше скарг надійшло з США, Великобританії, Канади та Німеччини.

Нагадаємо

У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій. Користувачі соцмережею з європейських країн і США зіткнулися з проблемами при спробах увійти в свої акаунти.