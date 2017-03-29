В СНБО рассказали, какое задание несет реформа сектора безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Реформа сектора гражданской безопасности имеет задачи адаптировать его к существующей ситуации безопасности. Об этом во время VII международной конференции "Сектор гражданской безопасности: ход и вызовы реформ" сообщил заместитель Секретаря СНБО Украины Александр Литвиненко, передает УНН.
"Реформа сектора безопасности имеет задачи: адаптация к ситуации безопасности и противодействие внешним угрозам, и переориентация этой системы на интересы общества, интересы граждан", - сообщил А.Литвиненко.
Напомним, сегодня заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сообщил, что сейчас начинается работа по совершенствованию законодательства в сфере государственной тайны .
Как сообщал УНН, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Литвиненко выразил надежду на скорейшее подписание Президентом концепции реформирования Службы безопасности Украины. Об этом он заявил во время VII Международной конференции "Сектор гражданской безопасности: ход и вызовы реформ".