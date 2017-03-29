У РНБО розповіли, яке завдання несе реформа сектору безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Реформа сектору цивільної безпеки має завдання адаптувати його до існуючої безпекової ситуації. Про це під час VII міжнародної конференції “Сектор цивільної безпеки: перебіг і виклики реформ” повідомив заступник Секретаря РНБО України Олександр Литвиненко, передає УНН.
“Реформа сектору безпеки має завдання: адаптування до безпекової ситуації і протидія зовнішнім загрозам, і переорієнтація цієї системи на інтереси суспільства, на інтереси громадян”, — повідомив О.Литвиненко.
Нагадаємо, сьогодні заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко повідомив, що наразі розпочинається робота з удосконалення законодавства у сфері державної таємниці.
Як повідомляв УНН, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України О.Литвиненко висловив сподівання на якнайшвидше підписання Президентом концепції реформування Служби безпеки України. Про це він заявив під час VII Міжнародної конференції “Сектор цивільної безпеки: перебіг і виклики реформ”.