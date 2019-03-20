В Ровно взято под стражу женщину, которая убила свою месячную дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Ровно под стражу взято 21-летнюю женщину, которая нанесла своему месячному ребенку ножевые ранение, после чего ребенок умер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
"На основании собранных в уголовном производстве доказательств установлено, что смерть месячной девочки противоправно причинил 21-летняя мать. В момент, когда сожителя не было дома, женщина нанесла ребенку ножевое ранение, в результате которого она умерла. По согласованию с процессуальным руководителем в уголовном производстве женщине сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.
Ровенским городским судом удовлетворено ходатайство следователя, согласованное процессуальным прокурором, о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, за месяц до убийства мать, которая зарезала свою одномесячную дочь, проходила лечение в психоневрологической больнице.
Напомним, 17 марта, в Киеве 21-летняя мать зарезала собственную месячную дочь.