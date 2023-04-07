В Ровно провели уникальную операцию на сердце 800-граммовому младенцу

Детали

Киевские кардиохирурги провели сложную операцию по закрытию артериального протока 800-граммовому малышу в Ровенском роддоме.

Цитата

"Благодаря умению медиков, младенец успешно прошел операцию и теперь имеет все шансы на полноценную жизнь. Малыша не транспортировали в другую больницу, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. Киевские врачи приехали в Ровенский роддом со всем необходимым оборудованием, чтобы сразу начать операцию", - сообщил мэр Ровно в Telegram.

Это, по словам Третяка, сэкономило время, и позволило избежать дополнительного стресса для ребенка, которого не нужно было перевозить на большом расстоянии.

В сообщении городской голова поблагодарил врачей, "которые делают такие уникальные операции" и главного врача Ровенского роддома Светлану Муравскую за развитие заведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За 400 дней войны в Киеве родились более 18 тысяч младенцев